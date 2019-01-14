2019-01-14T11:38:43+03:00
Наука

Ученые в Томске собрали "глаза и уши" беспилотного автомобиля

Плохая видимость не будет помехой
Елена Чечнева
Поделиться:
Изменить размер текста:

По условиям конкурса, сообщает пресс-служба ТГУ, участники должны создать мини-грузовик, который преодолеет 50 километров в условиях зимы с учетом пробок не более чем за три часа, соблюдая все правила дорожного движения.

– С помощью системы радиовидения будет определяться расстояние до ближайших объектов: от нескольких сантиметров до десятков метров. Наша задача – дать автомобилю объективную информацию о том, где он находится. Это как глаза и уши для автомобиля, но они не принимают решения – двигаться или стоять. Это уже задача «головы» – контроллера, – объясняет задачу ТГУ в проекте профессор РФФ Владимир Якубов.

Владимир Петрович добавил, что условия плохой видимости, например, туман, не являются помехой для радиоволн. Кроме того, радиоизображение позволит определять параметры дороги по обочинам, даже если дорога плохо очищена от снега.

Профессор Якубов подтверждает, что система навигации в беспилотном автомобиле должна быть комплексной, поскольку многообразие объектов на дороге и скорость их появления требует высокого быстродействия в самых разных условиях. Например, металлические детали видны для радиоволн, а пенопластовые – практически невидимы. Зато для ультразвуковых «глаз» пенопласт хорошо различим.

В феврале беспилотник, собранный для конкурса, будет участвовать в квалификационном заезде в Москве. До декабря участникам конкурса будет дана возможность доработать автомобиль и представить его уже на финальном заезде. Приз конкурса – 175 миллионов рублей, на него претендуют 30 команд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Томичка заняла второе место во всероссийских соревнованиях по фристайлу
Томских школьников научат измерять угарный газ в организме
На томских остановках установят таблички с контактами ответственных за содержание объектов
В Томске задержали мужчину, который присвоил себе деньги от продажи "Лексуса"
В аварии в Северске пострадали трое человек
Томский арбитражный суд не отменил штраф облдепартаменту здравоохранения
В Томской области откроют офис Васюганского заповедника
За неделю томичи более 30 раз нарушили правила парковки
В Томской области появится 5 новых ФАПов
Томичи смогут подготовиться к Крещенским купаниям на вебинаре
В Томске ищут волонтеров, которые помогут горожанам настроить цифровое ТВ
В Томской области создадут регистр паллиативных больных
Двое пострадавших на пожаре в томском селе в Нижнем Новгороде перевели из реанимации
Томичей приглашают на празднование Старого Нового года в Кировском районе
Автомобиль Лада Нива сбил пятилетнего мальчика в Томске
В Томске телефоны для заключенных спрятали в кабине автокрана
В декабре в Томске подорожали огурцы и валидол
Красноярца осудили за грабеж 79-летней пенсионерки в Томске
В Томске открыли мемориальную доску бывшему председателю Томского облисполкома
В Северске задержали томича, который хотел попасть в ЗАТО с дозиметром и монтировкой
Мужчина погиб на пожаре в Октябрьском районе Томска