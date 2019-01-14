Ученые в Томске собрали "глаза и уши" беспилотного автомобиля

СЕГОДНЯ 11:38 2019-01-14T11:38:43+03:00

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По условиям конкурса, сообщает пресс-служба ТГУ, участники должны создать мини-грузовик, который преодолеет 50 километров в условиях зимы с учетом пробок не более чем за три часа, соблюдая все правила дорожного движения.

– С помощью системы радиовидения будет определяться расстояние до ближайших объектов: от нескольких сантиметров до десятков метров. Наша задача – дать автомобилю объективную информацию о том, где он находится. Это как глаза и уши для автомобиля, но они не принимают решения – двигаться или стоять. Это уже задача «головы» – контроллера, – объясняет задачу ТГУ в проекте профессор РФФ Владимир Якубов.

Владимир Петрович добавил, что условия плохой видимости, например, туман, не являются помехой для радиоволн. Кроме того, радиоизображение позволит определять параметры дороги по обочинам, даже если дорога плохо очищена от снега.

Профессор Якубов подтверждает, что система навигации в беспилотном автомобиле должна быть комплексной, поскольку многообразие объектов на дороге и скорость их появления требует высокого быстродействия в самых разных условиях. Например, металлические детали видны для радиоволн, а пенопластовые – практически невидимы. Зато для ультразвуковых «глаз» пенопласт хорошо различим.

В феврале беспилотник, собранный для конкурса, будет участвовать в квалификационном заезде в Москве. До декабря участникам конкурса будет дана возможность доработать автомобиль и представить его уже на финальном заезде. Приз конкурса – 175 миллионов рублей, на него претендуют 30 команд.