2019-01-14T11:24:20+03:00
Общество

На томских остановках установят таблички с контактами ответственных за содержание объектов

Они появятся в городе до 20 января
Елена Чечнева
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Теперь горожан будут информировать о компаниях, ответственных за содержание остановочных комплексов. Сегодня специальные наклейки с этой информацией есть на остановках в большей части города – в Кировском, Советском и Октябрьском районах. До 20 января эта работа будет проведена и в Ленинском районе.

- На стикерах указано название подрядных организаций, контакты ответственных мастеров. Томичи смогут позвонить по названным телефонным номерам с обращениями по вопросу качества содержания остановок, получить информацию о планах по уборке снега и скалыванию льда по конкретному адресу, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, содержание остановок общественного транспорта в Томске относится к компетенции городского департамента дорожной деятельности и благоустройства, районных администраций, «Трамвайно-троллейбусного управления» и их подрядных организаций.

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