В аварии в Северске пострадали трое человек

СЕГОДНЯ 07:42 2019-01-14T07:43:15+03:00

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ДТП произошло 12 января около 8.40. По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем Хонда Торнео, двигаясь по улице Славского в сторону Томска, в районе дома № 44 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Carina.

- В результате происшествия пострадали водитель и пассажир автомобиля Хонда Торнео, а также водитель автомобиля Тойота Карина. Им оказали медицинскую помощь, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.