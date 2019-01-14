Томский арбитражный суд не отменил штраф облдепартаменту здравоохранения

СЕГОДНЯ 06:56 2019-01-14T06:56:21+03:00

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Инспекцией Томского УФАС России по заданию ФАС России проведена внеплановая проверка ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области». Установлено, что Бюро распоряжением департамента вправе осуществлять следующие виды деятельности за плату, не являющиеся его основными видами деятельности: услуги по бальзамированию трупа; услуги по санитарной и косметической обработке трупа; предпохоронное сохранение трупа умерших.

Однако законодательством о государственной судебно-экспертной деятельности не предусмотрена возможность судебно-экспертных организаций по осуществлению иной деятельности, помимо экспертной.

Нарушение законодательства, по мнению УФАС, выразилось во внесении изменений в Устав ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области», позволяющих Бюро осуществлять ритуальные услуги за плату, тем самым Департамент ограничил конкуренцию на рынке соответствующих услуг.

Отметим также, что начальник Департамента привлечен к административной ответственности за описанное нарушение 17 октября 2018 г., штраф в размере 15 тысяч рублей оплачен 4 декабря 2018 года.