2019-01-14T06:18:11+03:00
Общество

В Томской области откроют офис Васюганского заповедника

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Елена Чечнева
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Учреждение будет организовывать и проводить научные исследования и многое другое. Фото: Виртуальный музей "Большое Васюганское болото"Учреждение будет организовывать и проводить научные исследования и многое другое. Фото: Виртуальный музей "Большое Васюганское болото"Фото: из открытых источников
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании федерального бюджетного государственного учреждения «Государственный природный заповедник «Васюганский», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В течение трех месяцев у него появится офис, который будет находиться в ведении Минприроды России. Учреждение будет организовывать и проводить научные исследования, государственный экологический мониторинг, экологическое просвещение населения, а также создавать условия для познавательного туризма.

Напомним, государственный природный заповедник «Васюганский» учрежден постановлением правительства РФ 16 декабря 2017 года. Он занимает 614,8 тысячи гектаров на землях лесного фонда: в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га).

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