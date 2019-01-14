В Томской области откроют офис Васюганского заповедника

СЕГОДНЯ 06:14 2019-01-14T06:18:11+03:00

Учреждение будет организовывать и проводить научные исследования и многое другое. Фото: Виртуальный музей "Большое Васюганское болото" Фото: из открытых источников

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о создании федерального бюджетного государственного учреждения «Государственный природный заповедник «Васюганский», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

В течение трех месяцев у него появится офис, который будет находиться в ведении Минприроды России. Учреждение будет организовывать и проводить научные исследования, государственный экологический мониторинг, экологическое просвещение населения, а также создавать условия для познавательного туризма.

Напомним, государственный природный заповедник «Васюганский» учрежден постановлением правительства РФ 16 декабря 2017 года. Он занимает 614,8 тысячи гектаров на землях лесного фонда: в Бакчарском районе Томской области (362 514 га) и в Северном и Убинском районах Новосибирской области (252 289 га).