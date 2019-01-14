За неделю томичи более 30 раз нарушили правила парковки
- Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме, - напоминает пресс-служба регионального МВД России.
Самостоятельно отследить неуплаченные штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов». Получить дополнительную информацию о предоставлении государственных услуг в электронном виде можно также на официальном сайте регионального МВД.
- Оставляя автомобиль в неразрешенном для парковки месте, владельцы транспортных средств создают препятствия на дороге другим участникам дорожного движения. Относясь безответственно к правилам, которые предписывает установленный знак, водители повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - добавляют в ведомстве.