За неделю томичи более 30 раз нарушили правила парковки

СЕГОДНЯ 05:55 2019-01-14T06:01:40+03:00

Самостоятельно отследить неуплаченные штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Посмотреть, ждет ли "письмо счастья", можно на сайте госавтоинспекции

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- Срок, в течение которого лицо, привлеченное к ответственности, может произвести уплату 50% от суммы штрафа, составляет 20 дней с момента вынесения постановления о его наложении. По истечении указанного срока уплата административного штрафа производится в полном объеме, - напоминает пресс-служба регионального МВД России.

Самостоятельно отследить неуплаченные штрафы можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Проверка штрафов». Получить дополнительную информацию о предоставлении государственных услуг в электронном виде можно также на официальном сайте регионального МВД.

- Оставляя автомобиль в неразрешенном для парковки месте, владельцы транспортных средств создают препятствия на дороге другим участникам дорожного движения. Относясь безответственно к правилам, которые предписывает установленный знак, водители повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - добавляют в ведомстве.