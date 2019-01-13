2019-01-13T13:02:39+03:00
Здоровье

В Томской области появится 5 новых ФАПов

Там жители смогут получить первую помощь
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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В пункте жителям села будут оказывать первую и необходимую помощь.В пункте жителям села будут оказывать первую и необходимую помощь.
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Фельдшерско-акушерские пункты будут работать в двух селах и трех деревнях Томской области в 2019 году. На их создание из федерального бюджета будет направлено 21,5 миллиона рублей, об этом сообщил замгубернатора Иван Деев.

Новые ФАПы откроют в селах Мишутино (Зырянский район), Федораевка (Шегарский район), в деревнях Полуденовке (Верхнекетский район), Подобе (Шегарский район) и Сухое (Бакчарский район).

Все пункты будут оборудованы электрокардиографами, тонометрами, автоматическими дефибрилляторами, портативными анализаторами уровня сахара крови, а также медицинским инвентарем. Фельдшеры смогут оказать необходимую медпомощь на месте, в сложных случаях – передать пациента бригаде скорой помощи для госпитализации в больницу.

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