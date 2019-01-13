Томичи смогут подготовиться к Крещенским купаниям на вебинаре
Врач расскажет о том, как правильно погружаться в ледяную купель
Чтобы избежать неприятных последствий от погружения, нужно вооружиться знаниями.Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Как закаляться, с чего начать? Об этом томичи могут узнать на вебинаре проекта «Томская область — лаборатория здоровья». Он пройдет 14 января в 15:30 по местному времени на странице в Instagram @mamaliza.znaet.
Ликбез проведет врач проекта, доцент кафедры детских болезней СибГМУ Наталия Басарева. Все желающие могут принять участие и задать свои вопросы.
Поводом для вебинары стали Крещенские купания, которые состоятся 19 января. Наталья расскажет, как к ним подготовиться, а также о том, какие виды закаливания существуют.