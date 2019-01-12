В Томске ищут волонтеров, которые помогут горожанам настроить цифровое ТВ

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-12T10:39:43+03:00

Они начнут свою работу с февраля

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Областной департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту объявил о наборе 150 волонтеров. Добровольцы пройдут обучение на базе ФГУП «РТРС» Томский ОРТПЦ и приступят к работе в феврале.

Напомним, с 1 января 2019 года для населения Томской области доступно 20 обязательных телевизионных и три радиоканала. Отключение аналогового эфирного телевещания будет производиться с 3 июня 2019 года.

- Для перехода на эфирное цифровое ТВ необходимо иметь телевизионный приемник с поддержкой стандарта вещания DVB-T2 и ДМВ-антенну. Если модель телевизора не удовлетворяет этим требованиям, для просмотра эфирного цифрового ТВ нужно подключить цифровую приставку с помощью функциональных разъемов. Для помощи в настройке цифровых приставок и создан клуб волонтеров, - объясняют в пресс-службе администрации Томской области.

Все оборудование для подключения пользователи приобретают самостоятельно. Волонтеры помогут тем, кто не может настроить приставку самостоятельно и не имеет возможности привлечь для этого соседей, родных и близких.

Дополнительную информацию можно узнать по номеру 467-188 (Солонина Инесса Леонидовна, департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области).