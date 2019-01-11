В Томской области создадут регистр паллиативных больных

СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-11T13:55:20+03:00

"Потребность в такой службе есть, и она организована своевременно" Фото: Пресс-служба администрации Томской области

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Регистр паллиативных пациентов, который создает департамент здравоохранения Томской области, позволит оперативно решать вопросы их лечения, а также определить потребности в специализированном медоборудовании, питании, наркотических обезболивающих и лекарственных препаратах.

Ведущим медучреждением паллиативного профиля для взрослых в областном центре является медико-санитарная часть № 1, где функционируют 60 паллиативных коек. Ведущее учреждение по оказанию паллиативной медпомощи детям — детская городская больница № 1. Специализированные паллиативные койки для детей есть в этой больнице и в Доме ребенка, работает выездная паллиативная бригада детских врачей.

Койки для оказания медицинской помощи неизлечимо больным пациентам функционируют также во всех районах Томской области. Всего в районных больницах их насчитывается 184. В ближайшее время планируется дополнительно открыть еще 25 паллиативных коек в Моряковской участковой больнице.

В октябре 2018 года на базе медсанчасти №1 Томска начала работу выездная бригада паллиативной помощи. В состав бригады входят врач паллиативной медицинской помощи, онколог, хирург, невролог, психотерапевт, процедурная медицинская сестра. Все специалисты прошли обучение по оказанию паллиативной помощи.

«За два с половиной месяца врачи выезжали к пациентам около 300 раз, нуждающимся выдано три концентратора кислорода. Это говорит о том, что потребность в такой службе есть, и она организована своевременно», — подчеркнула Татьяна Данченко.