Двое пострадавших на пожаре в томском селе в Нижнем Новгороде перевели из реанимации

СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-11T12:51:34+03:00

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Взрослые члены семьи, пострадавшей в пожаре в Итатке, переведены из реанимации, сообщает telegram-канал "Область здоровья". Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Мальчики 11-ти, 6-ти лет и годовалый ребенок остаются в реанимации, стабилизированы и продолжают необходимо лечение.

По информации специалистов Приволжского исследовательского медицинского университета Минздрава России, у всех пяти членов семьи из Томской области, пострадавших на пожаре в Итатке, наблюдается положительная динамика.

Старший ребенок по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких, однако медики уже изменили режим его работы на более щадящий – со сниженными параметрами респираторной поддержки дыхания. Состояние еще двоих детей 6-ти и 1–го года оценивается медиками как стабильное тяжелое с положительной динамикой.

Департамент здравоохранения Томской области поддерживает постоянную связь с Нижним Новгородом. Вся специализированная медицинская помощь пациентам оказывается бесплатно в рамках системы обязательного медстрахования.