Томичей приглашают на празднование Старого Нового года в Кировском районе

СЕГОДНЯ 12:11 2019-01-11T12:11:38+03:00

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Праздник под названием «Здравствуй Старый Новый год» состоится в воскресенье, 14 января, с 12.15 на территории школы № 49. Мероприятие проводят детско-юношеский центр «Синяя птица», ученики и педагоги школы, ТОС «Совет микрорайона «Мокрушинский» при поддержке администрации Кировского района.

Праздник для учащихся начальных классов ежегодно собирает в новогодний хоровод во дворе школы порядка 120-ти человек. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой и другими сказочными героями дети и взрослые играют в подвижные игры.

Программа меняется ежегодно: в 2018-м – спортивная игра-кругосветка и поиски новогоднего клада, в этом году детей ожидают старинные русские зимние забавы со сказочными героями и сладкие призы от районной администрации.

Приглашаются все желающие.

- Праздник очень нравится и взрослым, и детям, поэтому для жителей нашего микрорайона стало доброй традицией встречать первые школьные дни, участвуя в играх, хороводах, спортивных состязаниях и шуточных эстафетах. Мероприятие дарит ребятам отличный настрой на самую длинную учебную четверть в году, - рассказала директор «Синей птицы» Лариса Лузина.