Автомобиль Лада Нива сбил пятилетнего мальчика в Томске

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-11T11:12:57+03:00

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Инцидент произошел около 21.30 10 января на Иркутском тракте. Автомобиль ВАЗ-213100, за рулем которого был 23-летний водитель, сбил ребенка. По предварительным данным, 5-летний мальчик вместе с мамой переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Кроме того, на его верхней одежде были световозвращающие элементы. С травмами малыша доставили в больницу.

В этот же день в ДТП с ВАЗ-21061 пострадал еще один ребенок. По предварительной информации, автомобиль под управлением 20-летнего водителя при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю Mazda Familia, который двигался по главной дороге. Машины столкнулись.

- В результате происшествия полугодовалая девочка-пассажир автомобиля Mazda доставлена в больницу, где ей была оказана разовая медицинская помощь, - добавили в пресс-службе МВД России по Томской области.