В Томске телефоны для заключенных спрятали в кабине автокрана

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-11T10:47:21+03:00

Томич на автокране пытался передать телефоны в колонию заключенным Фото: из открытых источников

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В четверг, 10 января, сотрудники ИК-3 УФСИН России по Томской области по наводке предотвратили доставку запрещенных предметов в колонию.

- На транспортном контрольно-пропускном пункте в ходе досмотра автокрана под обшивкой кабины был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось 5 сотовых телефонов, 2 флеш-карты и 2 сим-карты, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Томской области.

Водитель спецавтомобиля, предоставленного городской частной транспортной организацией для выполнения разгрузочных работ, ранее уже отбывал наказание. Сейчас на него составлен и направлен в Мировой суд материал об административном правонарушении по статье 19.12 КоАП РФ.