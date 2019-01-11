Красноярца осудили за грабеж 79-летней пенсионерки в Томске

СЕГОДНЯ 07:21 2019-01-11T07:21:10+03:00

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Октябрьский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в грабеже, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области..

Как установило следствие, осенью 2018 года подсудимый, неофициально занимавшийся торговлей, пришел в квартиру к 79-летней пенсионерке и стал предлагать ей свои товары. После длительного общения подсудимый выхватил из рук престарелой женщины приготовленные ею для оплаты покупок 3 тысячи рублей и скрылся.

Свою вину в содеянном подсудимый признал полностью и возместил потерпевшей причиненный ущерб.

Поскольку мужчина совершил грабеж во время условного осуждения по двум приговорам, его приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.