2019-01-11T07:21:10+03:00
Происшествия

Красноярца осудили за грабеж 79-летней пенсионерки в Томске

Он отобрал у женщины 3 000 рублей
Елена Чечнева
Поделиться:
Октябрьский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в грабежеОктябрьский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в грабежеФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Октябрьский районный суд признал 32-летнего мужчину виновным в грабеже, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области..

Как установило следствие, осенью 2018 года подсудимый, неофициально занимавшийся торговлей, пришел в квартиру к 79-летней пенсионерке и стал предлагать ей свои товары. После длительного общения подсудимый выхватил из рук престарелой женщины приготовленные ею для оплаты покупок 3 тысячи рублей и скрылся.

Свою вину в содеянном подсудимый признал полностью и возместил потерпевшей причиненный ущерб.

Поскольку мужчина совершил грабеж во время условного осуждения по двум приговорам, его приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Томичей приглашают на празднование Старого Нового года в Кировском районе
Автомобиль Лада Нива сбил пятилетнего мальчика в Томске
В Томске телефоны для заключенных спрятали в кабине автокрана
В декабре в Томске подорожали огурцы и валидол
В Томске открыли мемориальную доску бывшему председателю Томского облисполкома
В Северске задержали томича, который хотел попасть в ЗАТО с дозиметром и монтировкой
Мужчина погиб на пожаре в Октябрьском районе Томска
Томских пенсионеров бесплатно научат иностранным языкам и психологии
В Томске изъяли более 62 килограмм наркотиков
В Томске в автомобильных авариях пострадали 2 младенца
Полицейские задержали томича, срубившего голубую ель в Ботаническом саду
В Томске протестируют беспилотный автомобиль в зимних условиях
В Томской области на шести ледовых переправах увеличена транспортная нагрузка
Около 30 000 тонн снега вывезли коммунальщики в новогодние праздники с улиц Томска
Томская ФСБ нашла группу, которая снабжала мигрантов фиктивными документами
Томские ученые предлагают лечить близорукость с помощью УФ-лучей
В Томской области иномарка столкнулась с поездом
В Томской области хотят построить завод по переработке льна
Первая рабочая неделя года в Томске будет умеренно морозной
В Томске погибла девушка после удаления варикоза
Северчанку будут судить за то, что завысила доходы при оформлении кредита
Коммунальщики вывезли снег с обочин дорог в нескольких районах Томска
Пожарные вытащили мужчину из горящего гаража в Томске
В Томской области насмерть сбили пешехода на трассе
Около тысячи томичек смогут в наступившем году сделать ЭКО по ОМС
«Мерцающие водопады» и «сияющие звезды» увидели томичи в новогоднюю ночь
В томском «Стройпарке» 31 декабря снова произошел пожар