В Северске задержали томича, который хотел попасть в ЗАТО с дозиметром и монтировкой

СЕГОДНЯ 06:37 2019-01-11T07:30:32+03:00

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История произошла 5 января этого года.

Находясь на посту по охране периметра контролируемой зоны, сотрудник Росгвардии Северского соединения обнаружил мужчину, который, не имея при себе пропуска, пытался проникнуть на территорию ЗАТО Северск.

Военный оповестил об этом часовых. Те задержали нарушителя при попытке отключения системы охраны. Попыток к бегству он не предпринимал и выполнил все требования часового.

- Задержанный, житель Томска, объяснил, что просто изъявил желание посмотреть достопримечательности закрытого города. При этом он был одет в камуфлированную форму, снабжен фотоаппаратом, телефоном, фонарями, набор отверток и ключей, монтировкой, наушниками и дозиметром, - отметили в пресс-службе Росгвардии по Томской области.

Для выяснения обстоятельств мужчина был передан сотрудникам полиции закрытого города.