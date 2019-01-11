Мужчина погиб на пожаре в Октябрьском районе Томска

СЕГОДНЯ 05:56 2019-01-11T05:56:48+03:00

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Как сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области, при пожаре на улице Наумова погиб 36-летний мужчина. Соседи вытащили его из горящей квартиры, однако он скончался.

Сообщение о пожаре поступило в 20.39. Загорелся 2-этажный 4-квартирный бревенчатый жилой дом.

- На момент прибытия первого подразделения горело в квартире на 1 этаже. Пожарными со 2 этажа по лестничному маршу была эвакуирована женщина 1940 года рождения, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате в 2-комнатной квартире на 1 этаже в комнате сгорел диван, обгорела стена около дивана, закоптились стены и потолок. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Причина возгорания на данный момент устанавливается. Полностью ликвидировать его удалось в 20.53. Для тушения пожара привлекались 12 человек и 2 единицы техники.