2019-01-10T13:58:23+03:00
Общество

Томских пенсионеров бесплатно научат иностранным языкам и психологии

С февраля в регионе вновь стартует проект «Томская академия активного долголетия»
Елена Чечнева
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С февраля в регионе вновь стартует проект «Томская академия активного долголетия»С февраля в регионе вновь стартует проект «Томская академия активного долголетия»Фото: "КП" Архив
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Школы здоровья, физической культуры, информационных технологий, современного садоводства, иностранных языков и психологической молодости начнут свою работу с февраля в рамках проекта «Томская академия активного долголетия». Об этом 10 января, на пресс-конференции сообщила куратор проекта — заместитель председателя областного совета ветеранов Светлана Буланова.

Занятия организованы на базе университетов, областных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций. В этом году мероприятия смогут посетить не менее двух тысяч пенсионеров, проживающих в Томске, Северске и Томском районе.

Жители сельских районов также могут принять участие в "Академии". Для них через центры общественного доступа будут организованы вебинары с лекциями и консультациями, а практические занятия и мастер-классы будут проводиться с использованием ресурсов социальных комнат (они действуют при районных центрах соцподдержки населения) и ветеранских организаций.

Запись на курсы ведет информационный центр академии по телефонам (3822) 47-95-13, 47-95-14. Все занятия для пожилых людей бесплатные.

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