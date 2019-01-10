2019-01-10T11:29:55+03:00
Происшествия

В Томске изъяли более 62 килограмм наркотиков

По подозрению в сбыте задержан уроженец Северска [видео]
Елена Чечнева
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В Северске изъяли 62 килограмма наркотических веществ.

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- Сотрудники УМВД России по Томской области обнаружили в арендованной злоумышленником квартире областного центра обнаружено свыше 62 килограммов наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт посредством закладок задержан 23-летний уроженец города Северск Томской области. Информацию о местонахождении тайников он передавал покупателям по интернету.

Подозреваемый заключен под стражу, на него возбуждено уголовное дело.

В Северске изъяли 62 килограмма наркотических веществ.

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