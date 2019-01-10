В Томске изъяли более 62 килограмм наркотиков
В Северске изъяли 62 килограмма наркотических веществ.
- Сотрудники УМВД России по Томской области обнаружили в арендованной злоумышленником квартире областного центра обнаружено свыше 62 килограммов наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По подозрению в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт посредством закладок задержан 23-летний уроженец города Северск Томской области. Информацию о местонахождении тайников он передавал покупателям по интернету.
Подозреваемый заключен под стражу, на него возбуждено уголовное дело.
В Северске изъяли 62 килограмма наркотических веществ.