В Томске изъяли более 62 килограмм наркотиков

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:29:55+03:00

По подозрению в сбыте задержан уроженец Северска [видео]

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- Сотрудники УМВД России по Томской области обнаружили в арендованной злоумышленником квартире областного центра обнаружено свыше 62 килограммов наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По подозрению в организации поставок крупных партий наркотиков на территорию Сибирского федерального округа и их незаконный сбыт посредством закладок задержан 23-летний уроженец города Северск Томской области. Информацию о местонахождении тайников он передавал покупателям по интернету.

Подозреваемый заключен под стражу, на него возбуждено уголовное дело.