2019-01-10T08:57:29+03:00
Происшествия

В Томске в автомобильных авариях пострадали 2 младенца

Обоих перевозили с детским ремнем
Елена Чечнева
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За прошедшие сутки в двух ДТП в областном центре травмировались маленькие дети, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.Обоих перевозили с детским ремнем.

Первое произошло около 14.30 на 5 километре объездной дороги. По предварительной информации, автомобиль КамАЗ, под управлением 49-летнего водителя, при развороте столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla Ceres. В результате травмированы 28-летняя женщина-водитель и шестимесячная девочка-пассажир легкового автомобиля.

Второе ДТП случилось около 21.35 на светофоре на пересечении улиц Енисейская и Шевченко. Автомобиль Toyota RAV 4, по предварительной информации, под управлением 43-летнего водителя, при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Toyota Corolla Allex. В результате происшествия травмирован двухлетний мальчик-пассажир автомобиля Toyota Corolla Allex. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства.

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