В Томске в автомобильных авариях пострадали 2 младенца
За прошедшие сутки в двух ДТП в областном центре травмировались маленькие дети, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области.Обоих перевозили с детским ремнем.
Первое произошло около 14.30 на 5 километре объездной дороги. По предварительной информации, автомобиль КамАЗ, под управлением 49-летнего водителя, при развороте столкнулся с попутным автомобилем Toyota Corolla Ceres. В результате травмированы 28-летняя женщина-водитель и шестимесячная девочка-пассажир легкового автомобиля.
Второе ДТП случилось около 21.35 на светофоре на пересечении улиц Енисейская и Шевченко. Автомобиль Toyota RAV 4, по предварительной информации, под управлением 43-летнего водителя, при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем Toyota Corolla Allex. В результате происшествия травмирован двухлетний мальчик-пассажир автомобиля Toyota Corolla Allex. Ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства.