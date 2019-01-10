Полицейские задержали томича, срубившего голубую ель в Ботаническом саду

10 Янв. 2019 2019-01-10T07:49:43+03:00

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

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Томские полицейские задержали подозреваемого в хищении голубой ели, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения срубил и похитил голубую ель в Ботаническом саду города Томска. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, за незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тысяч рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.