2019-01-10T07:49:43+03:00
Происшествия

Полицейские задержали томича, срубившего голубую ель в Ботаническом саду

Возбуждено уголовное дело
Елена Чечнева
Поделиться:
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Изменить размер текста:

Томские полицейские задержали подозреваемого в хищении голубой ели, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

- По предварительным данным, мужчина 1982 года рождения срубил и похитил голубую ель в Ботаническом саду города Томска. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, за незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тысяч рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске изъяли более 62 килограмм наркотиков
В Томске в автомобильных авариях пострадали 2 младенца
В Томске протестируют беспилотный автомобиль в зимних условиях
В Томской области на шести ледовых переправах увеличена транспортная нагрузка
Около 30 000 тонн снега вывезли коммунальщики в новогодние праздники с улиц Томска
Томская ФСБ нашла группу, которая снабжала мигрантов фиктивными документами
Томские ученые предлагают лечить близорукость с помощью УФ-лучей
В Томской области иномарка столкнулась с поездом
В Томской области хотят построить завод по переработке льна
Первая рабочая неделя года в Томске будет умеренно морозной
В Томске погибла девушка после удаления варикоза
Северчанку будут судить за то, что завысила доходы при оформлении кредита
Коммунальщики вывезли снег с обочин дорог в нескольких районах Томска
Пожарные вытащили мужчину из горящего гаража в Томске
В Томской области насмерть сбили пешехода на трассе
Около тысячи томичек смогут в наступившем году сделать ЭКО по ОМС
«Мерцающие водопады» и «сияющие звезды» увидели томичи в новогоднюю ночь
В томском «Стройпарке» 31 декабря снова произошел пожар