2019-01-10T07:28:52+03:00
Наука

В Томске протестируют беспилотный автомобиль в зимних условиях

Соберут машину 11 января в ОЭЗ «Томск»
Елена Чечнева
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Соберут машину 11 января в ОЭЗ «Томск»Соберут машину 11 января в ОЭЗ «Томск»Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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В пятницу, 11 января, в ОЭЗ «Томск» (проспект Развития, 3) начнется сборка беспилотного автомобиля для испытаний в зимних условиях, сообщает пресс-служба областной администрации.

Томские компании – участники альянса «Техническое зрение» принимают участие в конкурсе «Зимний город». Основная задача конкурса — создать беспилотный автомобиль, который мог бы передвигаться по зимней трассе.В отличие от существующих в мире разработок, рассчитанных для движения по трассе с хорошей разметкой, томский беспилотник задумывался для использования в том числе на заснеженной дороге без видимой разметки.

В альянс вошли компании, обладающие компетенциями для создания проектов в сфере технического зрения, в том числе разработчики сенсоров, ПО, роботизированных аппаратных комплексов и систем управления.

На месте сборки автомобиля разработку прокомментируют руководитель альянса «Техническое зрение» Виктор Ширшин, проректор ТГУ Константин Беляков и начальник департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области Александр Осадченко.

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