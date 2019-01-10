В Томской области на шести ледовых переправах увеличена транспортная нагрузка

10 Янв. 2019 2019-01-10T05:38:06+03:00

Ее повысили в трех районах

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Тоннаж повышен на региональных ледовых переправах в Парабельском, Каргасокском и Колпашевском районах.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной дельности и связи Томской области Юрий Баев, до 16 тонн увеличена транспортная нагрузка на переправах через реку Обь, протоку реки Обь и реку Полой на автомобильной дороге Парабель – Нарым – Луговское и до 10 тонн — через реку Васюган у села Усть-Чижапка по направлению Каргасок – Средний Васюган.

Кроме того, открыта третья полоса протяженностью 1100 метров через реку Обь у Колпашева под транспортную нагрузку до 15 тонн.

Напомним, в регионе действуют 19 региональных ледовых переправ общей протяженностью более 10,89 километра и 9 региональных автозимников общей протяженностью 455 километров.