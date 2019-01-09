Около 30 000 тонн снега вывезли коммунальщики в новогодние праздники с улиц Томска

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:56:56+03:00

Ежедневно в механизированной уборке улиц было задействовано около 140 единиц техники. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Изменить размер текста: A A

С 29 декабря по 8 января силами САХ и сторонних организаций на полигоны было вывезено почти 30 тысяч тонн снега. Об этом специалисты городского департамента дорожной деятельности и благоустройства доложили мэру Томска на утреннем селекторном совещании.

Ежедневно в механизированной уборке улиц было задействовано около 140 единиц техники. Снег вывезен на участках улиц Клюева, Архитекторов, Нарановича, Лыгина, Кривая, Белая, Дзержинского, Киевская, Лебедева, Ижевского, Интернационалистов, 79-ой Гв. Дивизии, Средне-Кирпичная, Герцена, Шевченко, Красноармейская, Октябрьская, Ф. Мюнниха, Алтайская, Тверская, Вершинина, Р. Люксембург, Котовского, Макушина, Гагарина, в пер. Кустарный, Нечевский, Нахановича, Светлый, по пр. Мира, Ленина.

Сегодня спецтехника продолжает вывозить снег с участков ул. 79-ой Гв. Дивизии и Тверская. Автогрейдером скалывают снег с улиц Обручева и Высоцкого. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы снегоуборочной техники.