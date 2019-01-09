Томская ФСБ нашла группу, которая снабжала мигрантов фиктивными документами

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:39:21+03:00

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Как установило региональное отделение УФСБ совместно с полицией, сотрудники томской коммерческой организации наладили канал незаконного пребывания иностранных граждан в регионе. Возбуждено уголовное дело.

Преступная группа за денежное вознаграждение изготавливала поддельные документы для мигрантов из стран Центральной Азии, Закавказья и Африки, помогала им уйти от ответственности за миграционные правонарушения.

На данный момент пойманы с поличным 4 сообщника фигурантов уголовного дела. Они занимались оформлением регистрации и заключением трудовых договоров. В ходе обысков изъяты паспорта иностранных граждан, документы, использовавшиеся для легализации иностранцев на территории РФ, база данных лиц, пользовавшихся незаконными услугами подозреваемых.

Следователи УФСБ России по Томской области возбудили уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.