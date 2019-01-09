В Томской области иномарка столкнулась с поездом

9 Янв. 2019 2019-01-09T07:13:35+03:00

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Инцидент произошел 8 января около 23.35 на 192 километре автомобильной дороги Первомайское – Белый Яр.

По предварительной информации, мужчина 1977 года рождения заехал на железнодорожный переезд на красный свет, и его автомобиль столкнулся с пассажирским поездом.

Как уточняют в пресс-службе МВД России по Томской области, водитель Mitsubishi Pajero Sport был в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

- Томская Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного движения быть особенно внимательными и осторожными в зимних погодных условиях. При снегопадах ухудшается видимость на дорогах, накат на проезжей части и гололедные явления в значительной мере способствуют снижению уровня сцепления шин автомобилей с дорожным покрытием, вследствие чего управляемость транспортных средств снижается, тормозной путь увеличивается в несколько раз, - добавляют в пресс-службе ведомства.