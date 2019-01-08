Первая рабочая неделя года в Томске будет умеренно морозной

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:26:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В последний день новогодних выходных ожидается теплая погода, - сообщает Яндекс.Погода.

Сегодня, 8 января, в Томске будет пасмурно с прояснениями. Температура воздуха от -8 до -13 градусов. Ветер юго-западный 11,1 км/час.

С началом новой первой рабочей недели года, которая будет очень короткой, немного похолодает.

Уже завтра, в среду 9 января, синоптики прогнозируют до -14С и небольшой снег по области. В областном центре температура будет выше – до -6С. В четверг ожидается понижение температуры до -20-25С ночью. В пятницу установится мороз в -19-20С. В выходные ожидаются ночные морозы до -28С, но днем сохранится вполне комфортная температура дл прогулок – 17С. Одевайтесь по погоде.