Северчанку будут судить за то, что завысила доходы при оформлении кредита

5 Янв. 2019 2019-01-05T11:32:37+03:00

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В дежурную часть северского УМВД России поступило заявление о мошенничестве от сотрудников кредитной организации.

- По предварительным данным, подозреваемая предоставила ложные сведения о своей платежеспособности и оформила кредит через интернет-сайт. - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена подозреваемая. Ей оказалась ранее не судимая женщина, 1983 года рождения.

Сотрудниками УМВД России по ЗАТО Северск возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.