Коммунальщики вывезли снег с обочин дорог в нескольких районах Томска

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:54:11+03:00

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В четверг, 3 января машины «Спецавтохозяйства» вывезли снег с обочин городских дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Воспользовавшись тем, что в праздничные дни на магистралях Томска нет большого количества автомобилей, спецтехника за сутки отработала участок по улице Киевской от Фрунзе до Сибирской, обочины проезжей части по переулку Дзержинского – от улицы Герцена до переулка Нечевский и переулку Светлый с обеих сторон.

Машины Спецавтохозйства также очистили обочины по обеим сторонам улиц Ижевская, Интернационалистов, а также улицы Красноармейская – от улицы Усова до проспекта Фрунзе и улицы 79 Гвардейской Дивизии – от развязки в районе четвертой поликлиники и до улицы Говорова.

Убран снег с обочин на проспекте Мира – от улицы Карла Ильмера до улицы Интернационалистов и обочины проезжей части по улице Елизаровых – от улицы Балтийская до улицы Шевченко по обеим сторонам.