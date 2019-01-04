Пожарные вытащили мужчину из горящего гаража в Томске

4 Янв. 2019 2019-01-04T08:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Звонок о возгорании в гаражном боксе на проспекте Мира поступил в дежурную службу МЧС в в 04:13 4 января.

- На момент прибытия первого подразделения из бокса шел дым. У входа пожарные обнаружили лежащего на полу человека. Они передали 27-летнего мужчину бригаде скорой медицинской помощи. С ожогами верхних и нижних конечностей пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Томской области.

Полностью потушить возгорание удалось в 04:33. В гараже обгорели стены на площади 15 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. В ликвидации было задействовано 2 единицы техники и 7 человек.