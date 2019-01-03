В Томской области насмерть сбили пешехода на трассе

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:14:23+03:00

Он скончался на месте до приезда машины скорой помощи

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Трагедия произошла 2 января около 17.50. На 12 километре автодороги Первомайское - Белый Яр 34-летний водитель ВАЗ-21093 сбил пешехода. По предварительной информации, 29-летний мужчина шел в попутном направлении по ходу движения транспорта.

- В результате дорожного-транспортного происшествия пешеход погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, - отметили в пресс-службе МВД России по Томской области.

В ведомстве также добавили, что пешеход был без светоотражающих элементов. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок пострадал из-за аварии на автомобильной дороге Томск-Каргала-Колпашево, в районе деревни Нелюбино.

- В результате происшествия годовалый мальчик-пассажир иномарки был доставлен в больницу, где ему была оказана разовая медицинская помощь. Ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.