Около тысячи томичек смогут в наступившем году сделать ЭКО по ОМС

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:02:27+03:00

В прошлом году их было 966

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В наступившем году в Томской области начнут реализовывать национальный проект "Демография". Одна из его задач - увеличение рождаемости. Решать ее будут, в том числе, за счет проведения циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, из средств обязательного медицинского страхования. К 2024 томские медики планируют провести не менее 6 750 циклов ЭКО.

Как сообщил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев, в 2018 году на ЭКО по системе ОМС регион выделил 966 квот и 122 млн рублей. Это на 200 квот больше, чем в 2017 году (766), и в три раза превышает количество квот 2016-го (305).

По информации областного департамента здравоохранения, прогнозное число процедур экстракорпорального оплодотворения на 2019 составляет тысячу циклов.

Добавим, что частота наступившей беременности в результате ЭКО в Томской области выше, чем в среднем по России (39,1 % против 31,5 %).