2019-01-01T08:12:43+03:00
Новый год 2019

«Мерцающие водопады» и «сияющие звезды» увидели томичи в новогоднюю ночь

Салют на площади Новособорной поразил своей красотой
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Томичи оказались в восторге от салюта.Томичи оказались в восторге от салюта.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
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Горожан ждало два больших фейерверка ночью 1 января. Главный салют прошел на Новособорной в час ночи, а второй – на Авангарде – после полуночи.

В центре города праздничный фейерверк состоял из трех тысяч залпов и продлился 10 минут. Его спонсором, как всегда, выступила компания «Томское пиво». На «Авангарде» салют продлился семь минут. Его томичам подарил инвестор — компания «Русский фейерверк».

Посмотреть на завораживающее зрелище в центре собралось более 5000 горожан.

Зрители заняли проспект Ленина, переулки Томский и Спортивный, а также с территорию Горсада.

Фейерверк был сделан по новейшим технологиям. Еще весной представители фирмы, которые регулярно запускают в Томске фейерверки, съездили за границу и посмотрели на полигонах все изделия.

Томичи увидели, как в небе распускаются «парчовые коровы», «мерцающие водопады», «гигантские хризантемы», «серебристые сферы», «сияющие звезды», «головокружительные каскады искр» и другие залпы.

Максимальная высота залпов достигала 200 метров, диаметр «взрывов» составил до 100 метров. Как отметили томичи в соцсетях, этот салют оказался самым красивым за последние 5 лет.

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