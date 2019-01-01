В томском «Стройпарке» 31 декабря снова произошел пожар

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:42:56+03:00

Спасатели быстро справились с ЧП в строительном магазине. ФОТО: ГУ МЧС по Томской области Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Это второй случай за месяц

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Накануне нового года в торговом центре «Стройпарк» на улице Вершинина, 76/2 произошло возгорание. Информация об этом в штаб спасателей поступила в 16:08 по местному времени.

Напомним, что предыдущий пожар здесь тушили 18 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, пожар случился в металлической трубе. На момент прибытия первого подразделения горела вентиляционная шахта на лестничной клетке.

Людей из магазина эвакуировали, никто не пострадал.

В результате сгорел утеплитель вентиляционной шахты, оплавился силовой кабель. Площадь пожара составила 20 кв.м. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники, 26 человек спасателей.