В томском «Стройпарке» 31 декабря снова произошел пожар
Накануне нового года в торговом центре «Стройпарк» на улице Вершинина, 76/2 произошло возгорание. Информация об этом в штаб спасателей поступила в 16:08 по местному времени.
Напомним, что предыдущий пожар здесь тушили 18 декабря.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области, пожар случился в металлической трубе. На момент прибытия первого подразделения горела вентиляционная шахта на лестничной клетке.
Людей из магазина эвакуировали, никто не пострадал.
В результате сгорел утеплитель вентиляционной шахты, оплавился силовой кабель. Площадь пожара составила 20 кв.м. Причина пожара устанавливается. В ликвидации пожара было задействовано 6 единиц техники, 26 человек спасателей.