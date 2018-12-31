Lexus сбил трех женщин на Иркутском тракте в Томске

СЕГОДНЯ 14:42 2018-12-31T14:45:04+03:00

Две из них доставлены в больницу

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Авария произошла 30 декабря около 16.35 на Иркутском тракте, 78, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Автомобиль Lexus RX 300, под управлением 32-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в грузовик MAN. Большегруз остановился перед пешеходным переходом. После столкновения Lexus выехал на пешеходный переход и сбил трех женщин 1957, 1970 и 1977 года рождения, которые переходили в этот момент на разрешающий сигнал светофора.

Две женщины-пешехода с травмами доставлены в больницу, еще одной оказана разовая медицинская помощь.

- Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Водителям, следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, а также при движении по прилегающим территориям, - отметили в пресс-службе ведомства.