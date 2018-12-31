2018-12-31T14:45:04+03:00
Происшествия

Lexus сбил трех женщин на Иркутском тракте в Томске

Две из них доставлены в больницу
Елена Чечнева
Поделиться:
Авария произошла 30 декабря около 16.35 на Иркутском тракте, 78,Авария произошла 30 декабря около 16.35 на Иркутском тракте, 78,Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
Изменить размер текста:

Авария произошла 30 декабря около 16.35 на Иркутском тракте, 78, сообщает пресс-служба МВД России по Томской области. Автомобиль Lexus RX 300, под управлением 32-летнего водителя, по предварительным данным, врезался в грузовик MAN. Большегруз остановился перед пешеходным переходом. После столкновения Lexus выехал на пешеходный переход и сбил трех женщин 1957, 1970 и 1977 года рождения, которые переходили в этот момент на разрешающий сигнал светофора.

Две женщины-пешехода с травмами доставлены в больницу, еще одной оказана разовая медицинская помощь.

- Госавтоинспекция призывает пешеходов неукоснительно соблюдать правила перехода через дорогу, не торопиться и не перебегать улицу на запрещающий сигнал светофора. Водителям, следует быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов, а также при движении по прилегающим территориям, - отметили в пресс-службе ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Томске ограничат движение автомобилей во время новогоднего салюта
Томичам советуют не пускать домой незнакомцев в костюмах новогодних персонажей
Водители томского САХ пожаловались омбудсмену на оценку условий труда
Больше всего фасадов и витрин украшено в Кировском районе Томска
Годовалый ребенок пострадал в аварии на томской трассе
Томская почта изменит график работы в новогодние праздники
Дэнс-команда «ЮДИ» сняла новогодний клип вместе с томским губернатором Сергеем Жвачкиным
Судебные приставы вывезли 3 тонны мусора из квартиры томички
Евгений Чойнзонов оставил пост директора ТНИМЦ
Бесплатные спектакли и мастер-классы пройдут в Томске на новогодних каникулах
В Ленинском районе Томска сгорела припаркованная иномарка
В одном из томских ресторанов изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя