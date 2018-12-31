В Томске ограничат движение автомобилей во время новогоднего салюта

СЕГОДНЯ 13:05 2018-12-31T13:05:52+03:00

А также парковку рядом с Новособорной площадью

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Как сообщает пресс-служба мэрии, с 9.00 31 декабря до 1.30 1 января движение автомобилей будет ограничено на следующих участках:

- от пересечения с пр. Ленина до пересечения с ул. Советская;

- по ул. Гагарина от пересечения с пр. Фрунзе до элемента улично-дорожной сети на пл. Новособорная, 2б.

Кроме того, будет запрещено парковать автомобили на ул. Советская на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена.

С 0.30 до 1.30 1 января движение автомобилей ограничат:

- пр. Ленина на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с пр. Кирова;

- Московскому тракту на участке от здания по ул. Источная, 42 до пересечения с пр. Ленина;

- ул. Советская на участке от пересечения с пр. Фрунзе до пересечения с ул. Герцена;

- по элементу улично-дорожной сети пл. Новособорная, 2б на участке от ул. Крылова до пересечения с ул. Советская;

- ул. Герцена на участке от ул. Белинского до ул. Советская.

- Томичей просят выбирать для движения другие пути, - отмечают в пресс-службе городской администрации.