Томичам советуют не пускать домой незнакомцев в костюмах новогодних персонажей

СЕГОДНЯ 07:31 2018-12-30T07:31:58+03:00

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В рамках всероссийской акции Росгвардии «Безопасный Новый год» томские росгвардейцы раздают гражданам специальные буклеты-памятки. Соблюдая прописанные меры безопасности, можно не беспокоиться, что новогоднее настроение будет испорчено кражами и другими имущественными преступлениями.

По статистике, именно в период длинных выходных возрастает количество квартирных краж. Росгвардейцы советуют не пускать к себе в жилище незнакомых лиц и людей в костюмах новогодних персонажей.

Кроме того, чтобы обезопасить свое имущество от потенциальных квартирных краж вневедомственная охрана томской Росгвардии рекомендует не распространять в социальных сетях информацию о предстоящем отдыхе, поездке за границу, фотографии из аэропорта или с самого отдыха. Данной информацией могут воспользоваться посторонние лица.

В качестве мер предосторожности рекомендуется установить решетки на окна квартир первых и последних этажей, перед отъездом запереть все двери и форточки, установить над дверью видеокамеру или датчик с мигающим маячком для отпугивания потенциальных воров, а также переписать все имеющиеся ценности в отдельный блокнот, снабдив подробным описанием и серийными номерами, чтобы идентифицировать вещи в случае кражи.

Во избежание квартирной кражи не помешают и хорошие отношения с соседями, чтобы во время длительного отсутствия те могли присматривать за квартирой, периодически включать свет и телевизор для создания эффекта присутствия хозяев.