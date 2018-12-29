Водители томского САХ пожаловались омбудсмену на оценку условий труда

СЕГОДНЯ 10:55 2018-12-29T10:55:06+03:00

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В конце года в аппарат уполномоченного по правам человека обратились водители автомобилей одной из автоколонн САХа. По их словам, в 2014 году рабочим местам водителей автомобилей МАЗ, МЛ, МКЗ, МКМ был присвоен класс условий труда – 2. Из-за этого они перестали получать дополнительный отпуск за вредные условия труда. При этом их работа по-прежнему вредна - повышенный уровень шума, вибрации, физические перегрузки и пр.

В ходе работы над обращением выяснилось, что заявители обоснованно обратились по поводу нарушения трудовых прав. Согласно заключению экспертизы, качество проведения специальной оценки условий труда в организации не соответствует требованиям законодательства по проведению специальной оценки условий труда в автоколонне, где заявители трудятся на рабочих местах водителей автомобилей.

«Спецавтохозяйству» было рекомендовано провести внеплановую специальную оценку условий труда для идентификации всех вредных производственных факторов на рабочих местах водителей.

В ответ на запрос Елены Карташовой организация сообщила, что на предприятии в автоколонне, где трудятся заявители, рабочие места водителей автомобилей (МАЗ, МКМ, МКЗ, МЛ) подлежат специальной оценке условий труда в 2019 году, согласно графику. Специальная оценка условий труда будет проведена с февраля по май 2019 года.