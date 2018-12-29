Больше всего фасадов и витрин украшено в Кировском районе Томска

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-29T10:10:44+03:00

Итоги будут подведены в середине января. Предоставлено РИА-Томск Фото: из открытых источников

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В областном центре более 1500 фасадов красочно оформлены к предстоящим праздникам.

Так, в Ленинском районе Томска оформлены 366 фасадов, в Октябрьском – 338, в Советском – 328. Лидером оказался Кировский район, где украшено более 500 фасадов зданий и витрин.

Среди участников «Зимнего Томска» не только предприятия потребительского рынка и организации, но и инициативные горожане, ТОСы и УК. Они украсшали свои дворы, балконы и подъезды и подавали заявки на участие в номинации «А у нас во дворе…».

На победу в номинации «Лучшая инициатива» претендуют катки, горки и ледовые городки, созданные силами граждан.

В субботу, 29 декабря стартовал второй – городской этап конкурса. Итоги будут подведены в середине января, а награждение победителей городского этапа состоится в начале февраля.