Годовалый ребенок пострадал в аварии на томской трассе

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-29T09:36:11+03:00

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В пятницу, 28 декабря около 16.05 на 35 километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево, в районе деревни Нелюбино, произошло ДТП.

По предварительной информации, автомобиль Kia Ceed врезался в ВАЗ-21102, стоящий на обочине.

- В результате происшествия годовалый мальчик-пассажир иномарки был доставлен в больницу, где ему была оказана разовая медицинская помощь. Ребенок перевозился без использования детского удерживающего устройства, - уточнили в пресс-службе МВД России по Томской области.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Томске выписали из больницы 4-летнего малыша, упавшего с 9 этажа. По информации специалистов БСМП № 2, ему рекомендовано дальнейшее наблюдение у травматолога и педиатра в поликлинике по месту жительства.

- Спасибо большое и врачам "скорой", которые приехали на вызов, и докторам больницы. В больнице за ребенком очень хорошо ухаживали, - поблагодарила медиков мама Дениса Светлана.