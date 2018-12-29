Дэнс-команда «ЮДИ» сняла новогодний клип вместе с томским губернатором Сергеем Жвачкиным

СЕГОДНЯ 07:29 2018-12-29T07:29:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Видеоклип уже появился в эфире телеканалов и в социальных сетях. Съемки сцен с участием Сергея Жвачкина прошли в томском театре драмы, а также в губернаторском квартале у новогоднего светодиодного «Тоннеля желаний», где съемочной группе не помешал даже 36-градусный мороз.

- Это уже третий совместный проект губернатора и известного на весь мир томского коллектива. Впервые губернатор Сергей Жвачкин снялся в роли дедушки в новогоднем клипе «ЮДИ» в декабре 2012 года. В клипе 2015-го глава региона сыграл одного из участников «ЮДИ». В этом году Сергей Жвачкин играет губернатора в образе Деда Мороза, - отметили в пресс-службе администрации региона.

Томская дэнс-команда «ЮДИ» создана в 1998 году Игорем Андрикевичем, Денисом Вишняком, Юрием Бакиным и Сергеем Шаровым. В 2005 году коллектив открыл в Томске школу танца. В 2006 году группа стала победителем российского проекта «Минута славы» на Первом канале, а в 2015-м — финалистом телеконкурса Britain’s Got Talent («Британия ищет таланты»). После этого губернатор Сергей Жвачкин принял решение построить в Томске здание для школы танцев «ЮДИ». Школа площадью в 2,4 тысячи квадратных метров открылась 6 марта 2018 года на проспекте Мира в Томске. Возможность заниматься получили полторы тысячи молодых людей.