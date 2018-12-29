2018-12-29T07:13:33+03:00
Общество

Судебные приставы вывезли 3 тонны мусора из квартиры томички

Но освободить ее от хлама еще не удалось
Елена Чечнева
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Сначала соседи пытались бороться с пенсионеркой самостоятельно, но в итоге обратились в судСначала соседи пытались бороться с пенсионеркой самостоятельно, но в итоге обратились в судФото: из открытых источников
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В одной из квартир на Иркутском тракте под контролем судебных приставов начали разбирать завалы мусора. Хозяйка жилья 10 лет приносила его с ближайшей свалки. В подъезде уже много лет из-за такого "увлечения" женщины стоит зловонный запах и не переводятся тараканы и крысы.

Сначала соседи пытались бороться с пенсионеркой самостоятельно, но в итоге обратились в суд. Он обязал гражданку привести жилое помещение в надлежащее состояние.

Судебные приставы Октябрьского отдела не раз предоставляли женщине сроки для исполнения решения суда. В общей сложности должница была оштрафована более 20 раз на общую сумму 50 тысяч рублей. Однако ничего не помогало, и хозяйка продолжала пополнять свою коллекцию.

В итоге, чтобы освободить квартиру от мусора, исполнители закона привлекли коммунальную организацию. Три грузовика отходов уже вывезено. В результате удалось освободить только коридор и одну комнату.

Работы и далее будут проводиться под контролем приставов, а деньги за оказание услуг коммунальщиков удержат из пенсии должницы.

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