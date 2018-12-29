Евгений Чойнзонов оставил пост директора ТНИМЦ

СЕГОДНЯ 06:34 2018-12-29T06:37:23+03:00

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Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

- На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2018 года №20-3/531п-о с 19 декабря 2019 года временное исполнение обязанностей директора Томского НИМЦ возложены на Степанова Вадима Анатольевича, - сообщается на сайте Томского национального исследовательского медицинского центра.

Вадим Степанов окончил в 1988 году Биолого-почвенный факультет Томского государственного университета (ТГУ) по специальности «биология». В 1989 года был принят на работу в НИИ медицинской генетики (НИИМГ) СО РАМН на должность младшего научного сотрудника. , затем научного сотрудника, а после защиты кандидатской диссертации (1995 г.) старшего научного сотрудника. В течение 15 лет ( 2000 -2015 гг.) занимал должность заместителя директора института по научной работе, совмещая руководство лабораторией эволюционной генетики (2000 г. по н. вр.). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию. С 2015 г. - врио директора института, в 2016 г. избран директором НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, с 19 декабря 2018 г. - врио директора Томского НИМЦ.