2018-12-29T06:37:23+03:00
Общество

Евгений Чойнзонов оставил пост директора ТНИМЦ

Его место займет Вадим Степанов
Елена Чечнева
Поделиться:
Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.Фото: Пресс-служба Томского политехнического университета
Изменить размер текста:

Информация об этом появилась на официальном сайте учреждения.

- На основании Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2018 года №20-3/531п-о с 19 декабря 2019 года временное исполнение обязанностей директора Томского НИМЦ возложены на Степанова Вадима Анатольевича, - сообщается на сайте Томского национального исследовательского медицинского центра.

Вадим Степанов окончил в 1988 году Биолого-почвенный факультет Томского государственного университета (ТГУ) по специальности «биология». В 1989 года был принят на работу в НИИ медицинской генетики (НИИМГ) СО РАМН на должность младшего научного сотрудника. , затем научного сотрудника, а после защиты кандидатской диссертации (1995 г.) старшего научного сотрудника. В течение 15 лет ( 2000 -2015 гг.) занимал должность заместителя директора института по научной работе, совмещая руководство лабораторией эволюционной генетики (2000 г. по н. вр.). В 2001 г. защитил докторскую диссертацию. С 2015 г. - врио директора института, в 2016 г. избран директором НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, с 19 декабря 2018 г. - врио директора Томского НИМЦ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дэнс-команда «ЮДИ» сняла новогодний клип вместе с томским губернатором Сергеем Жвачкиным
Судебные приставы вывезли 3 тонны мусора из квартиры томички
Бесплатные спектакли и мастер-классы пройдут в Томске на новогодних каникулах
В Ленинском районе Томска сгорела припаркованная иномарка
В одном из томских ресторанов изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя
В одном из сел Томского района перед Новым годом откроется кинозал
Девочка-подросток попала под поезд в Томске
Томичей приглашают поддержать «особенного» подростка на всероссийском конкурсе
Судебный пристав не дал алиментщице сброситься с четвертого этажа в Томской области
Экс-заместителя руководителя томской ИФНС осудили за взятку
Томичу дали реальный срок за управление скутером в пьяном виде
В Томскую область поступили 10 автомобилей "скорой помощи"
В Томске выписали из больницы 4-летнего малыша, упавшего с 9 этажа
Томские химики нашли пестициды в нескольких винах из Греции и Испании
Последствия аварии на Клюева в Томске устранили
"Черные лесорубы" пытались вывезти 170 деревьев в Томской области
В Томске загорелось здание бывшего ДК ТЭМЗ
Томские полицейские помогли спасти девушку от удушья
Томские ученые испытают на добровольцах установку для лечения обморожений
Массовые гуляния в Томске могут отменить из-за морозов
У томичей накопилось более 1,4 миллиарда рублей долга за отопление и горячую воду
Томича, который изнасиловал и расчленил студентку, приговорили к 24,5 годам тюрьмы
Томичка нападала на пенсионерок, чтобы отобрать деньги
В Томске к детям-сиротам и приемным ребятишкам придет Мэри Поппинс
Томских ученых наградят премией правительства РФ за разработку системы безопасности