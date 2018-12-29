Бесплатные спектакли и мастер-классы пройдут в Томске на новогодних каникулах

СЕГОДНЯ 04:21 2018-12-29T06:42:00+03:00

Вход на все мероприятия - свободный. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

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Игровые программы, мастер-классы и праздничные вечера пройдут во всех Домах культуры, в том числе и на присоединенных территориях города.

3 января в 12.00 в ДК «Светлый» (п. Светлый, 25) пройдет игровая программа «Весёлые каникулы с родителями». В 14.00 в ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) пройдет игротека «Настолочка».

4 января в 12.00 театр «Ренессанс» (ул. Шевченко,45) представит премьеру спектакля «Бал во дворце». В 13.00 в ДК «Маяк» (Иркутский тракт, 86/1) пройдет творческая мастерская театра-студии «Волшебники». В 14.00 в ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) пройдет мастер-класс по объемному оригами.

5 января в 12.00 на площадке перед ДК «Светлый» (п. Светлый, 25) пройдет семейный конкурс снежных фигур «Снежная сказка». А ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) приглашает детей на «Новогодний мульт-парад» и мультвикторину.

6 января в 12.00 в ДК «Светлый» (п. Светлый, 25) пройдет мастер-класс по рисованию «Зимний пейзаж». В 14.00 в ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) ждут всех желающих на «Святочные встречи – Рождество».

7 января в 12.00 юные жители поселка Светлый смогут посетить игровую программу «В гостях у сказки».

8 января в 13.00 в ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) Хобби-клуб приглашает детей и подростков на развлекательную программу и в 15.00 на видеосалон «Старое доброе кино» - представителей старшего поколения.

9 января в 15.00 в ДК «Настроение» (д. Лоскутово, ул. Ленина, 29) юные томичи смогут спеть в караоке «Песни нашего детства…».

Вход на все мероприятия - свободный.