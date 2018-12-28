2018-12-28T13:41:36+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Томска сгорела припаркованная иномарка

Причина пожара устанавливается
Елена Чечнева
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Причина пожара устанавливаетсяПричина пожара устанавливаетсяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Инцидент произошел в ночь на пятницу, 28 декабря на Большой Подгорной, 183. Звонок о возгорании поступил в дежурную службу в 2.39. Во дворе жилого дома загорелся легковой автомобиль Toyota Corolla, 1999 года выпуска. Машину потушили за 4 минуты.

- В автомобиле обгорело лакокрасочное покрытие капота, частично выгорел моторный отсек, оплавилась панель приборов, закоптился салон, - уточнили в пресс-службе МЧС россии по Томской области.

Причина пожара устанавливается. Для тушения привлекались 6 человек и одна единица техники.

Также в эту ночь в Ленинском районе Томска сгорел одноэтажный брусовой дом с мансардой. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Сгорела деревянная обрешетка крыши дома, прогорело перекрытие между первым этажом и мансардой. Кроме того, здание повреждено от воды. Тушили дом 15 человек.

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