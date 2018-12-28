2018-12-28T13:25:10+03:00
Общество

В одном из томских ресторанов изъяли более 100 литров контрафактного алкоголя

Теперь собственник заплатит крупный штраф
Елена Чечнева
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Комитет по лицензированию Томской области совместно с правоохранителями выявил нелегальную торговлю алкоголем.Комитет по лицензированию Томской области совместно с правоохранителями выявил нелегальную торговлю алкоголем.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Комитет по лицензированию Томской области совместно с правоохранителями выявил нелегальную торговлю алкоголем.

В крупном ресторанном комплексе проверяющие установили факты незаконной продажи алкоголя. Ресторан не имел лицензии и, кроме того, продавал посетителям контрафактный алкоголь. В итоге комитет по лицензированию изъял более ста литров нелегальной водки, коньяка и виски.

- За продажу алкоголя без лицензии и продажу контрафактного алкоголя предпринимателям грозит штраф в размере не менее 3 миллионов рублей с конфискацией изъятого алкоголя, - уточнили в пресс-службе областной администрации.

Как сообщил председатель комитета Александр Деев, с 2018 года комитет не только лицензирует продажу алкоголя, но и ведет государственный контроль его розничной продажи.

О фактах незаконной продажи алкоголя можно сообщить на «горячую линию» по телефону (3822) 52-71-03 или на сайт комитета по лицензированию Томской области.

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