В одном из сел Томского района перед Новым годом откроется кинозал

СЕГОДНЯ 12:48 2018-12-28T12:52:40+03:00

в селе Моряковский Затон Томского района торжественно откроется кинозал на 150 мест Фото: из открытых источников

Жители смогут смотреть в нем фильмы в 2D и 3D

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В субботу, 29 декабря, в селе Моряковский Затон Томского района торжественно откроется кинозал на 150 мест, сообщает пресс-служба областной администрации.

На его создание из бюджетов различных уровней выделено 8,3 миллиона рублей, в том числе 5 миллионов — из Фонда кино. На эти средства закуплено кинооборудование, выполнен ремонт кинозала, заменены кресла.

Кинозала в селе не было 25 лет. Теперь жители Моряковского Затона смогут смотреть фильмы в 2D и 3D. В зимние каникулы здесь запланировано до семи сеансов в день.

Возрождение системы кинопоказа в регионе началось в 2016 году, объявленном в России Годом кино. За 2015-2017 годы благодаря совместной программе Министерства культуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии финансовую поддержку в размере 59 миллионов рублей получили 12 учреждений культуры Томской области. Новые кинозалы уже открыты в Кривошеине, Асине, Белом Яре, Кожевникове, Каргаске, Зырянском, Парабели, Тегульдете, Колпашеве, Александровском и Молчанове.