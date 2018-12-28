2018-12-28T12:38:31+03:00
Здоровье

Девочка-подросток попала под поезд в Томске

Она находится в реанимации
Елена Чечнева
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Сегодня состояние подростка специалисты оценивают как тяжелое.Сегодня состояние подростка специалисты оценивают как тяжелое.Фото: Ольга РОМАНОВА
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Поздним вечером 27 декабря в социальных сетях появилась информация о том, что на Мокрушинском переезде сбили девушку. По словам очевидцев, она стонала от боли и то приходила в сознание, то теряла его. Минут через 5 пострадавшую отнесли в железнодорожную будку на переезде.

Как сообщает телеграм-канал "Область здоровья", подростку 13 лет.

- Первая помощь девочке была оказана в больнице скорой медицинской помощи. После утончения возраста за ребенком выслали реанимобиль с бригадой врачей, чтобы экстренно доставить пациентку в больницу скорой медицинской помощи для продолжения обследования и лечения, - уточнил главный врач больницы скорой медицинской помощи №2 Андрей Караваев.

Сегодня состояние подростка специалисты оценивают как тяжелое. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.

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