2018-12-28T11:57:56+03:00
Общество

Томичей приглашают поддержать «особенного» подростка на всероссийском конкурсе

Даниил Лобаненко участвует во всероссийском конкурсе «Мои крылья» среди детей-сирот
Елена Чечнева
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За последние три года Даниил при поддержке специалистов центра совершил настоящий подвиг в борьбе со своим недугом.За последние три года Даниил при поддержке специалистов центра совершил настоящий подвиг в борьбе со своим недугом.Фото: принтскрин видео.
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16-летний Данила — воспитанник одного из центров помощи детям, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на ограниченные возможности здоровья (он передвигается в коляске), парень обладает огромным обаянием, оптимизмом и жизненной силой.

За последние три года Даниил при поддержке специалистов центра совершил настоящий подвиг в борьбе со своим недугом. Он научился ходить, читать, занимается саморазвитием, спортом, творчеством и пением. Завоевал дипломы и грамоты различных районных и областных конкурсов, выступал с вокальным номером на областном творческом фестивале «Вверх». Сейчас его заветная мечта — выступить на большой сцене, и такую возможность юноше может дать победа на конкурсе «Мои крылья».

Проголосовать за Даниила Лобаненко можно на сайте конкурса в номинации «Подвиг». Здесь же можно посмотреть видеоролик, где он рассказывает о своих победах, мечтах и исполняет песню.

Голосование продлится до 20 января 2019 года. Отдать свой голос за Даниила можно несколько раз. Пока в номинации «Подвиг» томича опережают только два претендента — из Калмыкии и Московский области.

Финальный этап конкурса «Мои крылья» пройдет в Москве и соберет восемнадцать финалистов, из которых жюри выберет шесть победителей. Каждому из них выделят целевой грант - миллион рублей, который можно будет использовать на дальнейшее образование, получение медицинской помощи, покупку необходимого оборудования или инвентаря, вклад в проект.

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