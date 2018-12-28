Судебный пристав не дал алиментщице сброситься с четвертого этажа в Томской области

СЕГОДНЯ 06:10 2018-12-28T06:10:09+03:00

Алиментщицу доставили в отдел, где в присутствии адвоката ознакомили с материалами уголовного дела. Фото: из открытых источников

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По решению суда жительница г. Асино обязана с 2010 года выплачивать средства на содержание сына. Судебные приставы уже привлекали ее к административной и уголовной ответственности. Однако ничего не изменилось, за весь период она ни разу не оказала ребенку материальную помощь. Ее общая задолженность составила 150 тысяч рублей.

За повторное уклонение от уплаты алиментов на содержание ребенка, дознаватель Асиновского отдела возбудила в отношении женщины уголовное дело. В назначенное для ознакомления с материалами дела время, гражданка не явилась. Тогда приставы выехали по месту жительства неплательщицы. Исполнителям закона и раньше приходилось посещать адрес женщины – обходилось без инцидентов. Но на этот раз поведение должницы было не адекватным.

При виде сотрудников алиментщица заявила, что не платила и не будет платить алименты. Затем она устремилась на балкон, угрожая сброситься вниз. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов отреагировал моментально. Страж закона успел схватить гражданку, не дав ей перевалиться через перила.

Алиментщицу доставили в отдел, где в присутствии адвоката ознакомили с материалами уголовного дела.